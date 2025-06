La maggioranza dei tedeschi è favorevole alla leva obbligatoria

In un contesto di crescente dibattito sulla difesa nazionale, un recente sondaggio dell'istituto YouGov rivela che il 54% dei tedeschi è favorevole alla reintroduzione del servizio militare obbligatorio. Questa opinione si evidenzia con forza tra gli ultrasettantenni, con una maggioranza del 66%. Ma cosa pensano i giovani e quali sono le implicazioni di questa tendenza? Scopriamo insieme il quadro completo di una scelta che potrebbe plasmare il futuro della Bundeswehr.

La maggioranza dei tedeschi è favorevole alla reintroduzione del servizio militare obbligatorio. Lo rileva un sondaggio dell'istituto YouGov condotto per l'agenzia di stampa tedesca Dpa: il 54% degli intervistati si è espresso a favore del ritorno al servizio militare obbligatorio nell'esercito tedesco. Tuttavia, se tra gli ultrasettantenni la percentuale di favorevoli alla leva obbligatoria è del 66%, nella fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni solo un terzo (35%) è favorevole. Il 36% degli intervistati è favorevole al servizio militare obbligatorio sia per gli uomini che per le donne, mentre il 18% ritiene che, come in passato, solo gli uomini dovrebbero essere obbligati a prestare servizio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net