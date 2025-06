La maestra Rita in pensione era la nostra fatina

La maestra Rita Melandri di Alfonsine, la nostra fatina, ha concluso con grazia oltre 40 anni di insegnamento, lasciando un segno indelebile nel cuore di tanti bambini. Dopo una lunga carriera, il 6 giugno ha appeso il gessetto al chiodo, ma il suo spirito magico vivrà per sempre nelle storie e nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di essere suo alunno. A raccontarlo, è Lorenzo Rizzato, uno dei suoi ultimi scolari, con parole che ci riportano al vero senso della magia.

La maestra Rita Melandri di Alfonsine il 6 giugno è andata in pensione, dopo oltre 40 anni di onorata carriera ha appeso il 'gessetto' al chiodo. Tanti sono i bambini che hanno potuto vantare in questi anni di essere stati suoi scolari. A noi è arrivata una lettera scritta da uno dei suoi alunni dell'ultimo ciclo, la 5^A della Matteotti, Lorenzo Rizzato. "C'era una volta una fatina senza bacchetta, perché era già magica lei, era stata mandata sulla terra per fare la maestra. Si chiama Rita, era gentile, premurosa e scherzava con i bambini, ma non bisognava farla arrabbiare, perché sennò erano cavoli amari.

