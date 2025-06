La Maceratese su Donzelli Bracciatelli in partenza

La Maceratese accelera sul calciomercato con importanti movimenti: Francesco Donzelli, giovane promessa proveniente da Perugia e Ascoli, è il primo acquisto ufficiale. Nel frattempo, Alessio Bracciatelli saluta i biancorossi per approdare alla Jesina, mentre la società sonda il mercato in cerca di un rinforzo per il centrocampo, con Crescenzi della Sangiustese tra i papabili. Sono destinati a rimanere a disposizione di Matteo Possanzini anche alcuni nomi chiave, pronti a fare la differenza nella nuova stagione.

L'under maceratese Francesco Donzelli è il primo colpo della Maceratese, servono ancora dei giorni per ufficializzare il centrocampista centrale del 2008 che ha giocato due stagioni a Perugia e altrettante ad Ascoli. Saluta la Maceratese il centrocampista Alessio Bracciatelli sulle cui tracce c'è la Jesina. Un centrocampista che piace alla Maceratese è Crescenzi della Sangiustese. Sono destinati a rimanere a disposizione di Matteo Possanzini il difensore esterno Nicola Vanzan, il portiere Federico Gagliardini e il centrocampista Edoardo Ruani. I biancorossi inizieranno la preparazione il 23 luglio a Belforte.

