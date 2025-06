La M1 arriverà a Baggio | aggiudicati i lavori ecco quando potrebbero finire

La Metropolitana M1 di Milano si prepara a una svolta epocale: entro il 2032, il capolinea raggiungerà Baggio, grazie all'aggiudicazione dei lavori per il prolungamento. Tre nuove stazioni e un percorso ampliato trasformeranno il modo di muoversi in città, offrendo più comfort e collegamenti più rapidi. Un investimento che promette di ridefinire il futuro del trasporto milanese, rendendo il viaggio ancora più efficiente e sostenibile per tutti.

Cambierà il capolinea della Metropolitana M1 che nel 2032 potrà arrivare a Baggio. Nelle scorse ore, infatti, è tata aggiudicata la gara d'appalto per il prolungamento della metropolitana "Rossa" che si sposta in là di tre chilometri e 300 metri con tre nuove stazioni.