La Locale in servizio la sera Aree abbandonate al setaccio | Servirebbero altri agenti

In città, la sicurezza serale diventa una priorità, con le aree abbandonate al setaccio grazie al nuovo servizio della Polizia Locale. Attualmente, due-tre sere a settimana, gli agenti pattugliano le zone più a rischio dalle 18 alle 24, ma la richiesta crescente rende necessaria una presenza quotidiana. Per garantire un controllo costante e tutelare i cittadini, servirebbero ben più risorse e personale. Un impegno che richiede il supporto di tutti.

Da alcuni giorni gli agenti della Polizia locale sono organizzati anche per garantire un turno serale. "Compatibilmente col numero degli agenti in servizio – spiega il sindaco Cesare Nai – la comandante Marzia Malini riesce ad organizzare questo servizio per due-tre sere alla settimana. Agenti in servizio con due pattuglie dalle 18 alle 24. Sarebbe auspicabile garantire questa presenza tutti i giorni della settimana ma per farlo servirebbero ben più agenti rispetto a quelli oggi in servizio, che sono già in numero maggiore rispetto a quelli che trovai quando venni nominato sindaco, otto anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it