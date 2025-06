La lite davanti al bar gli spari e la fuga due uomini gravi in ospedale | cos'è successo a Umbertide

Una tranquilla giornata a Verna di Umbertide si è trasformata in scena di violenza con una sparatoria che ha lasciato due uomini gravemente feriti e un clima di paura tra i residenti. La rissa, sfociata in un vero e proprio conflitto armato davanti a un bar, solleva molte domande sulle ragioni e le implicazioni di questa drammatica vicenda. Ma cosa c’è dietro questa escalation di violenza? Continua a leggere per scoprire i dettagli e gli sviluppi dell’indagine.

Due uomini sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì in strada a Verna di Umbertide (Perugia). Da chiarire i contorni dell'episodio, si ipotizza un regolamento di conti legato al mondo della droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: uomini - lite - davanti - spari

Grossa lite fra due uomini cinesi, uno ferito da una coltellata - Lite furibonda a Mestre tra due uomini cinesi: un coltellata segna il pomeriggio di domenica 1 giugno.

Fermato un 61enne con l’accusa di tentato omicidio per gli spari esplosi venerdì pomeriggio in via Oasi Sacro Cuore a #Giugliano. Al culmine di una lite, l’uomo sarebbe andato a casa a recuperare una pistola con matricola abrasa per poi tornare e fare fuoco Vai su Facebook

La lite davanti al bar, gli spari e la fuga, due uomini gravi in ospedale: cos'è successo a Umbertide; Spari dopo lite davanti ippodromo Cascine, ferito un uomo; La lite davanti al bar affollato e gli spari: uomo ucciso in strada.

La lite davanti al bar, gli spari e la fuga, due uomini gravi in ospedale: cos’è successo a Umbertide - Due uomini sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì in strada a Verna di Umbertide (Perugia) ... Secondo fanpage.it

Spari dopo lite davanti ippodromo Cascine, ferito un uomo - Ci sarebbe stata appunto una lite conclusasi con gli spari, almeno tre i colpi sembrerebbe uno dei quali ha ... Da ansa.it