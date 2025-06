La Liguria all' Expo di Osaka | Blue economy e saper fare ci mettiamo in mostra

La Liguria si prepara a brillare all'Expo di Osaka, portando in scena la sua tradizione di saper fare e innovazione. L’installazione artistica con quattro grandi LED wall racconterà volti e storie autentiche dei liguri, incarnando la Blue Economy e il talento che li distingue. Un’occasione unica per mettere in mostra la nostra eccellenza e valorizzare il patrimonio culturale e imprenditoriale della regione. La Liguria dimostrerà ancora una volta di essere un vero gioiello del Made in Italy.

Lo spazio espositivo sarà caratterizzato dall'installazione artistica con quattro grandi ledwall su cui si alterneranno volti e storie legati al "saper fare" dei liguri. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - La Liguria all'Expo di Osaka: “Blue economy e saper fare, ci mettiamo in mostra”

