La libertà di scelta alimentare esiste e non esiste allo stesso tempo

Eppure, in questa vasta offerta, la vera libertà di scelta alimentare si cela tra le sfumature di consapevolezza e preferenze personali. Se da un lato ci viene offerta una gamma infinita di opzioni, dall’altro ci troviamo spesso a navigare tra pressioni sociali, pubblicità e aspettative culturali. La libertà di scegliere cosa mangiare è reale solo quando conosciamo davvero i nostri bisogni e desideri. Ma fino a che punto possiamo definirla autentica?

Sono le otto del mattino. Nella sala di un grande albergo, ancora un po' insonnoliti, gli ospiti compongono il primo pasto della giornata scegliendo dal grande buffet la propria colazione tra crostate di frutta, torte alla crema e al cioccolato; brioche e croissant vuoti, ripieni o vegani; biscotti di svariate forme e sapori; cornflakes e muesli accompagnati dallo yogurt; marmellate e crema alla nocciola; formaggi, insaccati, uova al bacon, sode o strapazzate; frutta fresca e sciroppata; pane, panini, fette biscottate. Da bere, un caffè – espresso, macchiato, decaffeinato, lungo, corto, americano, d'orzo – una tazza di latte caldo o freddo, un caffellatte, un cappuccino, una cioccolata calda, del tè nero o verde, infusi, spremute, succhi di frutta.

