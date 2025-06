La legge usata per tagliare Report | Una scusa per ridimensionare un prodotto scomodo

In un panorama mediatico in continuo cambiamento, le decisioni sulla trasparenza e l'indipendenza sono fondamentali. La recente riduzione dei programmi di approfondimento come Report solleva dubbi sul rispetto della libertà di informazione e sulla reale volontà di migliorare i conti pubblici. Ma cosa si nasconde dietro a queste scelte? Scopriamolo insieme, perché il diritto all'informazione deve essere sempre protetto e valorizzato.

Alla base dei tagli ad alcuni programmi di approfondimento Rai, tra cui Report, ci sarebbe un passaggio dell'ultima manovra finanziaria che impone alla Rai tagli del 2% ai costi esterni. Una fonte rivela a Fanpage: "Misura artatamente interpretata per tagliare anche programmi che danno fastidio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

