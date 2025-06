La Lega di Chieti promuove il decreto sicurezza | sabato 21 giugno info point in piazza Valignani

Sabato 21 giugno, in piazza Valignani a Chieti, la Lega promuove un info point dedicato al decreto sicurezza, recentemente convertito in legge. Un’occasione per approfondire insieme i contenuti e rispondere alle domande dei cittadini, rafforzando il nostro impegno per una comunità più sicura. Dalle 9.00 alle 12.30, venite a scoprire di più e a condividere le vostre opinioni: vi aspettiamo numerosi!

Il gruppo consiliare della Lega al Comune di Chieti e la sezione cittadina del partito aderiscono all'iniziativa nazionale per la diffusione e la conoscenza del decreto sicurezza, recentemente convertito in legge dello Stato. Per l'occasione, sabato 21 giugno dalle ore 9.00 alle 12.30, sarà

