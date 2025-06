La Lecco-Tirano chiusa per lavori | falsa partenza dei bus sostitutivi

La chiusura della tratta Lecco-Tirano per lavori di potenziamento infrastrutturale ha scatenato il caos nel trasporto pubblico locale. Bus sostitutivi partiti in anticipo, affollamenti record e disagi quotidiani: una falsa partenza che mette in crisi la pazienza dei pendolari. La situazione richiede interventi immediati per garantire un servizio efficiente e sicuro in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La sfida ora è trovare soluzioni sostenibili e durature per tutta la comunità .

Sondrio – Bus sostitutivi che partono prima dell’orario stabilito, bus strapieni che non possono far salire a bordo altri viaggiatori, e chi più ne ha più ne metta. È quanto accaduto nei giorni scorsi in provincia di Sondrio a causa della chiusura della tratta ferroviaria Lecco-Tirano, per effettuare i lavori di potenziamento infrastrutturale in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. A Morbegno, secondo alcune testimonianze, due pullman hanno anticipato di qualche minuto la partenza lasciando quindi a piedi alcuni utenti. «Quanto successo è inaccettabile – dice Carlo Bordoni, referente valtellinese di Azione – ed è lo specchio di una malagestione dei trasporti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Lecco-Tirano chiusa per lavori: falsa partenza dei bus sostitutivi

