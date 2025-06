La Juventus vince senza ds e con l'attacco precario | una cosa mai vista serve intervenire su tre situazioni

La Juventus conquista un'importante vittoria, dimostrando resilienza nonostante un attacco in difficoltà e l'assenza del direttore sportivo. Una situazione senza precedenti che richiede interventi mirati su tre fronti: la qualificazione alla Champions League, la conferma e il rinnovo di Igor Tudor fino al 2027, e l’esordio al Mondiale per club con un risultato da celebrare. Questi sono i momenti chiave che plasmeranno il futuro bianconero.

Qualificazione alla prossima Champions League raggiunta, Igor Tudor confermato e rinnovato fino al 2027, esordio al Mondiale per club con un.

La Juventus conquista l'accesso alla prossima Champions League grazie a una vittoria sofferta per 3-2 contro il Venezia, che retrocede in Serie B.

Napoli campione in Italia – Scudetto n. 4 C'è sempre stato qualcosa di diverso nel modo in cui Napoli vince. Una fatica in più. Un sospetto in più. Una distanza da colmare. Eppure, anche stavolta, è arrivata la vittoria. Con il sorriso largo e la schiena dritta.

Finisce a reti inviolate la sfida salvezza di Bielli fra la Juventus Next Gen e la Turris