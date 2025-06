La Juventus torna su Sancho e sfida Conte | dialogo con il Manchester United

La Juventus torna a puntare deciso su Jadon Sancho, al centro di un affascinante duello con il Napoli e con il Manchester United pronto a sfidare i club italiani. Un confronto che promette scintille nel mercato di gennaio, con il futuro dell’esterno inglese che si fa sempre più incerto e ricco di suspense. Riuscirà la Vecchia Signora a conquistare il suo obiettivo? Solo il tempo potrà svelarlo.

Jadon Sancho ritorna di attualità in modo prepotente per il mercato italiano, dove si profila un duello fra la Juventus e il Napoli per l`esterno.

Sancho potrebbe arrivare in Italia, ma non alla Juventus: l’inglese entra nel mirino di quella rivale bianconera! L’indiscrezione - Il calciomercato estivo infiamma gli animi: dopo aver conquistato Kevin De Bruyne, il Napoli mette nel mirino un altro talento inglese, pronto a sbarcare in Serie A.

