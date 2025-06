la juventus alle spalle di trump ha un aspetto svilente anche per il calcio femminile

Il calcio, da sempre simbolo di passione e unità, si trova ora a fronteggiare un dilemma: può rimanere neutrale di fronte alle questioni sociali e politiche? La Juventus, con il suo sostegno a Trump, sembra allontanarsi dai valori di inclusività e giustizia che il calcio dovrebbe promuovere. È arrivato il momento di riflettere: il football deve essere solo uno spettacolo o un palcoscenico per il cambiamento?

di Rita Ricchiuti – L Football È così che dicono, no? Quando si protesta contro un genocidio, quando si scende in campo con una fascia arcobaleno, quando si domanda la parità di genere o ci si inginocchia in protesta contro il quotidiano razzismo, la frase di rito è sempre “il calcio non deve essere politico!”. Un concetto di per sé già abbondantemente anacronistico, perché nel momento in cui un’intera nazione trae profitto dal calcio o dallo sport in generale, questo è già diventato parte integrante della sua politica come della sua cultura e della sua società. Si cade poi nell’accecante ipocrisia se una squadra si erge alle spalle di un capo di Stato estero che in quel momento interroga i giocatori sulla guerra e soprattutto sul ruolo della donna nel calcio, nella speranza forse di ottenere una risposta che si allinei ai suoi ideali, che lo diverta, magari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it