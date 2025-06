La Juve da Trump tra guerre e polemiche transgender | gelo con Weah e McKennie

La Juventus di Trump tra guerre, polemiche transgender e tensioni internazionali: un mosaico di eventi che attraversano lo sport e la politica, svelando come il calcio possa diventare palco di questioni ben più vaste. Tra gelo con Weah e McKennie e dichiarazioni infuocate del presidente americano, tutto si mescola in un quadro complesso e surreale. Ma come si inserisce questa realtà nel grande scenario globale? Scopriamolo insieme.

Washington, 20 giugno 2025 – Metti qualche minuto nello studio Ovale, con il presidente degli Stati Uniti, ovvero la personalità più potente al mondo, in mezzo a proclami di ogni tipo. E’ successo alla Juve, prima del match al mondiale per club contro l’Al Ain. Scene, a tratti, surreali, sia per lo sguardo truce dei due giocatori americani della Juve, Weah e McKennie, sia per le dichiarazioni del presidente Donald Trump su guerra, Medio Oriente e transgender, con la squadra stralunata alle sue spalle, immobile, fuori posto. Insomma, un incontro impacciato, quasi da sprofondare e nascondersi, con dentro temi oltremodo delicati e di stretta attualità che poco sono stati adatti per un incontro del genere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Juve da Trump tra guerre e polemiche transgender: gelo con Weah e McKennie

In questa notizia si parla di: juve - trump - transgender - weah

Tra Trump e Bin Salman spunta anche John Elkann. Da Stellantis alla Juve, la tela degli affari (possibili) alla corte di Riad - Tra Trump e Bin Salman spunta John Elkann, in un contesto di affari globali che si intrecciano a Riad.

Durante la visita della #Juventus allo Studio Ovale, il Presidente #Trump ha affrontato il tema dell'immigrazione illegale e del divieto per i partecipanti transgender agli sport femminili. Infine si è rivolto verso i giocatori Weah e Locatelli, chiedendogli: "Ragazzi, Vai su X

Ridendo e scherzando ieri sera abbiamo assistito ad una delle scene più surreali che questo mondo potesse offrirci, con Trump che risponde a domande dei giornalisti sul possibile intervento in Medio Oriente, con alcuni giocatori della Juventus in piedi dietro Vai su Facebook

La Juve da Trump tra guerre e polemiche transgender: gelo con Weah e McKennie; Juventus in difficoltà davanti alle dichiarazioni di Trump; Trump accoglie la Juve nello studio ovale e mette tutti in imbarazzo con una domanda sulle donne.

La Juve da Trump tra guerre e polemiche transgender: gelo con Weah e McKennie - Prima del match contro l’Al Ain la Juve è stata ospitata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump dentro lo Studio Ovale tra dichiarazioni surreali su guerra e transgender: gelo degli americani b ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Weah da Trump con la Juve rivela che "non avevamo scelta", McKennie definì il presidente "ignorante razzista" - La Juve accolta alla Casa Bianca da Donald trump, l'imbarazzo dei giocatori americani Weston McKennie e Timothy Weah ... Riporta virgilio.it