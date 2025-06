La guerra non fa bene a Donald Trump

La guerra sta scuotendo le fondamenta del movimento MAGA, minando la popolarità di Donald Trump. Nel cuore dell’America profonda, si scontrano isolazionisti e neocon, creando una frattura che va oltre le questioni internazionali. La prospettiva di un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti contro l’Iran ha acceso tensioni e divisioni, portando a un momento di grande incertezza. Ma come evolverà questa crisi interna? Solo il tempo ci darà una risposta chiara.

Come mai la guerra sta mettendo a rischio la popolarità di Donald Trump? Il Medio Oriente incendia la destra americana: nel movimento MAGA è scontro tra isolazionisti e neocon travestiti. Nel cuore del trumpismo sta maturando una frattura che parla più di Washington che di Teheran. La possibilità che gli Stati Uniti si uniscano a Israele in un attacco contro l’Iran ha fatto saltare l’equilibrio interno al movimento MAGA, il “Make America Great Again” che da anni fa da cornice ideologica al populismo americano. Il paradosso è che a guidare la spaccatura non è l’opposizione, ma i trumpiani più trumpiani, quelli che nel nome dell’isolazionismo anti-establishment ora accusano la propria parte di prepararsi a un’altra guerra inutile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La guerra non fa bene a Donald Trump

In questa notizia si parla di: guerra - donald - trump - bene

Guerra Ucraina, Trump oggi chiama Putin. Ue in pressing su Donald: «Prima deve sentire noi» - Oggi, Trump chiama Putin in un momento cruciale della guerra in Ucraina, mentre l'UE fa pressing su di lui affinché ascolti anche le loro esigenze.

Donald Trump che parla della possibilità di entrare in guerra contro l'Iran mentre alle spalle ci sono i giocatori della Juventus. Nemmeno l'IA sarebbe in grado di generare una cosa del genere. #Trump #USA #Juventus Vai su Facebook

Trump-Putin, lunga telefonata, entrambi: Andata bene. Il presidente Usa: Trattative subito - Trump: Non è la mia guerra, sono qui per aiutare. Fantastico se ci fossero i colloqui in Vaticano. Ho chiesto a Putin di incontrarci; Trump: l’Ucraina “non avrebbe dovuto iniziare la guerra”; L'illusione di Trump: a pagare dazio saranno gli americani.

La guerra non fa bene a Donald Trump - Il Medio Oriente incendia la destra americana: nel movimento MAGA è scontro tra isolazionisti e neocon travestiti. Come scrive msn.com

Guerra Iran, perché la pausa di due settimane di Trump ha senso e perché potrebbe non funzionare - Il tempo che si è dato il presidente americano Donald Trump per decidere se attaccare o no l'Iran. Scrive msn.com