La grana infinita di Chivu al Mondiale per Club! Inter ‘spuntata‘

Nel Mondiale per Club, l’Inter si trova inaspettatamente con una rosa quasi priva di attaccanti: solo quattro disponibili, tra cui Lautaro Martinez e i fratelli Esposito. Cristian Chivu, ormai impiegato come riserva offensiva, si trova a dover affrontare un ruolo insolitamente sfidante, in un torneo dove ogni dettaglio può fare la differenza. La situazione evidenzia quanto possa essere fragile la pianificazione di una squadra, lasciando spazio a sorprese e strategie impreviste...

Cristian Chivu sta giocando con le riserve delle riserve nel reparto offensivo e questo non era previsto nei piani dell'Inter. La rosa è letteralmente 'spuntata', cioè quasi senza attaccanti. POCHI – Cristian Chivu ha pochissimi attaccanti al Mondiale per Club negli Stati Uniti. La lista è composta di quattro giocatori: i fratelli Esposito, Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Valentin Carboni non è tra questi ma può essere adattato, ricordando comunque che torna da un infortunio grave rimediato ad ottobre con l' Olympique Marsiglia. Già così il reparto offensivo è povero e il problema di Mehdi Taremi ha avuto un impatto ulteriore.

Monterrey-Inter, formazioni ufficiali per l’esordio di Chivu al Mondiale per Club! - Finalmente, l’attesa è finita: Cristian Chivu debutta sulla panchina dell’Inter, portando entusiasmo e nuove strategie in un match storico contro il Monterrey al Mondiale per Club 2025.

