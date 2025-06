La giornata di Meloni accordo sul Piano Mattei Ma la Libia ora preoccupa

La giornata di Giorgia Meloni si prospetta intensa e ricca di sfide: dal successo del summit sull’Africa in mattinata alle crescenti preoccupazioni per la situazione in Libia nel pomeriggio. Due appuntamenti che evidenziano la complessità delle relazioni internazionali dell’Italia, tra accordi strategici e rischi geopolitici. Un equilibrio delicato che potrebbe segnare il futuro delle politiche estere italiane. Ma cosa riserverà il domani?

Roma, 20 giugno 2025 – C’è una relazione diretta e palese tra i due appuntamenti che occupano la giornata di Giorgia Meloni. Tra i fasti del summit mattutino sull’Africa a Villa Doria Pamphilj e le preoccupazioni del vertice pomeridiano sulla Libia a Palazzo Chigi. La mattinata è quasi trionfale: prima ancora di iniziare i lavori con i leader dell’Unione africana, dell’Angola, dello Zambia, della Repubblica Democratica del Congo, della Tanzania e i vertici delle istituzioni finanziarie multilaterali, Ursula von der Leyen largheggia in complimenti: “ Il Piano Mattei è un esempio perfetto di come diamo forma insieme al Global Gateway, cioè il piano di investimenti misti pubblici e privati, dell’Unione europea da 300 miliardi, metà dei quali per l’Africa”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La giornata di Meloni, accordo sul Piano Mattei. Ma la Libia ora preoccupa

