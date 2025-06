La Germania omaggia Ida Balò con l' onorificenza dell' Ordine al Merito della Repubblica

La Germania rende omaggio a Ida Balò, superstite della tragica strage nazifascista del 29 giugno 1944 a Civitella in Valdichiana, conferendole l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale Tedesca. Un gesto di riconoscimento e rispetto che attraversa confini e generazioni, celebrando il coraggio e la memoria. La cerimonia, prevista per venerdì 27 giugno a Civitella, rappresenta un simbolo di pace e riconciliazione tra i popoli.

