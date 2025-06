La fuga dal carcere è disastrosa detenuto scava per giorni ma rimane incastrato nel muro | salvato dai pompieri

In un audace tentativo di evasione, un detenuto brasiliano ha scavato per giorni un tunnel con strumenti improvvisati nella prigione di Rio Branco. La sua fuga si è trasformata in un disastro quando, infilatosi nel cunicolo, si è ritrovato imprigionato nel muro. Fortunatamente, i pompieri sono intervenuti in tempo per salvarlo, dimostrando che anche le fughe più ardite possono avere un finale inaspettato. Continua a leggere...

È accaduto in Brasile, nella prigione di Rio Branco dove un 29enne ha scavato per giorni utilizzando degli attrezzi di fortuna per trovare una via di fuga attraverso un tunnel. Quando si è infilato nel buco ha scoperto suo malgrado che il tunnel non era abbastanza largo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

