La frattura dentro il mondo MAGA

Nel cuore del movimento MAGA si accende una nuova polemica: l’attacco di Israele all’Iran ha acceso tensioni e divisioni tra i sostenitori. Da un lato, chi propone che gli Stati Uniti dovrebbero lasciar soli Netanyahu, dall’altro, chi ritiene che sia un errore non intervenire. Questa frattura minaccia di cambiare gli equilibri e mettere in discussione le alleanze storiche. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo?

L’attacco di Israele all’Iran ha creato non poco scompiglio all’interno del movimento MAGA, che si è diviso fra chi dice che gli Stati Uniti dovrebbero lasciare Benjamin Netanyahu al suo destino e chi no. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La frattura dentro il mondo MAGA

