La fotografia di Liu Xiaofang, tra visioni metafisiche e ambientazioni oniriche.

nuova vita, un senso più profondo e poetico. La fotografia di Liu Xiaofang si presenta così come un ponte tra realtà e fantasia, invitandoci a esplorare dimensioni metafisiche e oniriche che sfidano la percezione convenzionale, rendendo ogni immagine un viaggio emozionale e spirituale che stimola l’immaginazione e arricchisce l’anima.

Nel momento in cui si sceglie di osservare la realtà, la spinta creativa può avere il bisogno di trascenderla per andare a collocarsi in una dimensione differente, più ricca e sicuramente più affine al lasciar fuoriuscire tutto quel mondo di sensazioni, sogni e memorie che non trovano spazio nell’oggettività più pragmatica, e dunque l’unico approccio possibile in questo caso è quello immaginativo, quello in cui tutto l’osservato può assumere una forma e un significato diversi. Il mezzo scelto per la narrazione figurativa non è essenziale in un mondo contemporaneo in cui l’arte si è estesa, ampliata ad ambiti in precedenza non considerati, dunque ciò che conta davvero ormai è l’intenzione creativa, l’idea, il progetto dietro una rappresentazione che non conosce limiti realizzativi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it