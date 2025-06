La foschia dei giorni scorsi in Italia non era umidità

foschia insolita, ma questa non era umidità come pensiamo di solito. Secondo i dati dell’Arpa Valle d’Aosta, da domenica 8 giugno 2025, i cieli della regione sono stati avvolti da una foschia particolare, diversa dal solito calore estivo. Un fenomeno che ci invita a riflettere sulle trasformazioni atmosferiche e i loro effetti sulla nostra percezione del clima. Ma cosa sta davvero accadendo?

di Giuliano Velotto Romano “Non è tanto il caldo, è l’umidità.” sentiamo dire spesso nelle giornate di foschia causate dall’umidità nell’aria tanto comune d’estate; eppure quella foschia che ha avvolto gran parte dell’Italia la settimana scorsa non era proprio acqua in sospensione. Secondo i dati dell’Arpa (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Valle d’Aosta) da domenica 8 giugno 2025, i cieli della Valle d’Aosta sono apparsi velati da una foschia insolita: si tratta del fumo proveniente dagli incendi boschivi in Canada, con oltre tre milioni di ettari interessati dall’inizio del 2025, secondo la National Wildland Fire Situation Report. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

