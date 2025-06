La finta sordomuta tenta il raggiro e poi scappa in caserma

un po’ insolito per mettere in atto il loro stratagemma, e così sono state smascherate. La scena si è conclusa con un rocambolesco inseguimento e una fuga mozzafiato verso la caserma dei carabinieri, lasciando tutti sorpresi per l’audace tentativo di raggiro e il clamoroso autogol delle truffatrici. Un episodio che dimostra come, alla fine, la verità venga sempre a galla, anche nelle situazioni più ingegnose.

Truffa, fuga e un clamoroso “autogol”: c’è tutto questo nell’ultimo intervento che ha avuto per protagonisti i carabinieri di Bressanone. “Nel primo pomeriggio di mercoledì 18 giugno, due donne hanno tentato di ingannare un passante fingendosi sordomute. Peccato che abbiano scelto il luogo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - La finta sordomuta tenta il raggiro e poi scappa (in caserma)

In questa notizia si parla di: finta - sordomuta - tenta - raggiro

La finta sordomuta tenta il raggiro e poi scappa (in caserma); Verbania: truffa del “finto sordo”, tre denunciati; Finta sordomuta cerca di truffare un poliziotto: denunciata.

Truffa della raccolta fondi, la finta sordomuta scappa e si rifugia... in caserma - I Carabinieri hano sequestrato loro i materiali della truffa, i soldi ricavati, e anche dei cosmetici rubati poco prima da una ... Come scrive rainews.it