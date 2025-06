La Finanza ha scoperto 9.100 evasori totali e frodi per 2 miliardi su soldi pubblici e spesa sanitaria

La lotta all’evasione fiscale si intensifica: negli ultimi 17 mesi, le Fiamme Gialle hanno scoperto oltre 9.100 evasori totali e sequestrato beni per 6,2 miliardi di euro, tra cui frodi da 2 miliardi su fondi europei, nazionali e spesa sanitaria. Questi numeri testimoniano l’impegno incessante del Corpo nel proteggere le risorse pubbliche e garantire equità. Un’azione decisa che, nonostante le sfide, continua a rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema.

Oltre 9.100 evasori totali scoperti e 6,2 miliardi di beni frutto di profitto di frodi fiscali sequestrati. Frodi per 2 miliardi di euro su contributi europei, finanziamenti nazionali, spesa previdenziale e sanitaria. I numeri emergono dal bilancio operativo delle Fiamme Gialle degli ultimi 17 mesi, reso noto in occasione del 251esimo anniversario del Corpo. Oltre un milione complessivamente gli interventi effettuati dal primo gennaio 2024 al 31 maggio scorso e circa 106mila le indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Sono stati accertati contributi europei indebitamente percepiti per oltre 1,12 miliardi mentre quelli relativi ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale superano gli 800 milioni.