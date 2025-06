La finale del torneo giovanile finisce in rissa Botte tra dirigenti in due in ospedale

Un acceso scontro tra dirigenti ha trasformato la finale del torneo giovanile in un episodio surreale di violenza e tensione. Lo spettacolo, che doveva essere una festa sportiva, si è concluso con due persone in ospedale, lasciando senza parole tifosi e spettatori. La scena, incidentata e fuori controllo, evidenzia quanto possa degenerare un momento di competizione. La domanda ora è: come si può garantire che lo sport rimanga sempre un esempio di fair play e rispetto?

Firenze, 20 giugno 2025 – E’ successo tutto nei minuti finali, e a menare le mani sono stati gli adulti. E’ l’epilogo di Pontassieve-Perignano, finalissima della Coppa Toscana Under 17 andata in scena ieri sera allo stadio Bozzi di Firenze e sospesa dall’arbitro nei minuti finali a causa delle intemperanze dentro e fuori dal campo. E’ accaduto tutto quando mancavano pochi minuti alla fine, con il Perignano in vantaggio 3-1. Poco prima, il portiere dei pisani aveva neutralizzato due calci di rigore in rapida successione. Il diverbio è nato in campo tra i giocatori, ma è degenerato solo quando sono entrati in campo gli adulti, cioè i dirigenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La finale del torneo giovanile finisce in rissa. Botte tra dirigenti, in due in ospedale

