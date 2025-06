la festa della musica tra concerti e iniziative

Preparati a immergerti nel mondo della musica: sabato si celebra la Festa Europea della Musica, un’occasione unica per scoprire concerti e iniziative gratuite fino al 24 giugno. La Scuola di Musica di Fiesole sarà protagonista con tre eventi imperdibili, tra cui il concerto dell’Orchestra dei ragazzi al Teatro Romano, diretto da Antonino Siringo, e tanto altro ancora. Un’iniziativa che farà vibrare emozioni e talenti; e la festa continua…

Sabato si celebra la Festa europea della Musica e come è tradizione grande protagonista sarà la Scuola di Musica di Fiesole, che quest’anno propone tre eventi gratuiti fino al 24 giugno. Si inizia al Teatro romano alle 21 con il concerto dell’ Orchestra dei ragazzi, che accoglie i musicisti teenager. Diretti da Antonino Siringo eseguiranno pagine di Beethoven, Salieri, Waldteufel, Haydn, Mozart, Clementi e Schubert. Segue la consegna dei premi: Abbiati per la Scuola, Abbado - far Musica insieme e il premio Luigi Berlinguer – Trinity College London. Domenica (ore 17) il Teatro Verdi di Firenze ospita l’allestimento fiesolano de Le nozze di Figaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it