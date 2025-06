La Festa della Musica a Pietrasanta Ensemble giovanili cori e band La passeggiata celebra anche l’arte

La Festa della Musica a Pietrasanta trasforma ancora una volta la Piccola Atene in un palcoscenico vibrante di suoni, colori e arte. Dalle prime luci dell’alba al tramonto, artisti italiani e internazionali, ensemble giovanili, cori e band riempiranno strade e piazze con melodie coinvolgenti, creando un’armoniosa celebrazione tra musica e scultura. Un evento imperdibile che celebra l’anima artistica della città e invita tutti a vivere un’esperienza unica.

La " Festa della Musica " torna a dipingere la Piccola Atene con i colori vibranti delle sette note. Domani dalle 6 del mattino al pontile di Tonfano e, dalle 18 a tarda sera, nel centro storico e a Valdicastello Carducci, musicisti italiani e internazionali, ensemble giovanili, cori e band si alterneranno in una "passeggiata" che unirà l’arte musicale a quella del marmo e del bronzo, con le opere del Parco Internazionale della Scultura Contemporanea pronte a diventare stazioni musicali di jazz, classica, blues, pop, folk e rock. L’iniziativa, promossa dalle associazioni "Diafonia" e "Amici di Pietrasanta in concerto" con il patrocinio del Comune e il sostegno del Ministero della Cultura, celebra questo dialogo coinvolgendo anche spazi identitari della città come la chiesa di Sant’Agostino, piazza del Duomo, piazza Statuto e, nella frazione carducciana, la Pieve dei Santi Giovanni e Felicita. 🔗 Leggi su Lanazione.it