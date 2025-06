La Festa del Santo Patrono a San Giovanni

San Giovanni Valdarno si prepara a vivere un giorno di festa indimenticabile, celebrando il suo Santo Patrono con un programma ricco di eventi coinvolgenti e tradizioni radicate. Martedì 24 giugno, cittadini e visitatori avranno l'opportunità di immergersi in una giornata fatta di arte, cultura e solidarietà , unendo la comunità in un atto di devozione e gioia condivisa. La festa promette di essere un autentico momento di unione e rivitalizzazione cittadina.

Arezzo, 20 giugno 2025 –  San Giovanni Valdarno si appresta a celebrare, martedì 24 giugno, il suo Santo Patrono, San Giovanni Battista, con un ricco programma di iniziative che intrecciano tradizione, arte, cultura e partecipazione cittadina. Le iniziative in programma per la giornata sono state presentate durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Valentina Vadi, Claudio Calamandrei per la Pro Loco di San Giovanni Valdarno, Antonella Morali e Silvia Viti per l'associazione Liberarte, Stefania Ducci presidente del Concerto comunale, Andrea Grassi per Muse, Alessandra Galli, presidente degli Arcieri di Avalon, Tatiana Renzi e Olivia Barrow presidente e vice presidente degli Arcieri del Borro.

