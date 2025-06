La Ferrovia del Basso Sebino non solo per i convogli storici

Sulla ferrovia del Basso Sebino, non si tratta solo di nostalgia e treni storici: è una questione di mobilità, sviluppo e connettività. I sindaci di Palazzolo sull’Oglio, Capriolo e Paratico, insieme ad altri rappresentanti locali, si sono mobilitati per chiedere il ripristino dei servizi passeggeri giornalieri sulla linea Palazzolo-Capriolo-Paratico. Un passo importante verso un futuro più connesso, che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui i cittadini vivono e attraversano questa incantevole zona.

I sindaci Luigi Vezzoli, Gianmarco Cossandi e Carlo Tengattini e alcuni amministratori di Palazzolo sull'Oglio, Capriolo e Paratico, oltre ad altri politici di zona, chiedono che lungo la linea ferroviaria Palazzolo-Capriolo-Paratico sia ripristinato il servizio passeggeri con corse giornaliere, più volte al giorno. Si è così creata una delegazione che è stata ricevuta dall'assessore regionale ai trasporti Franco Lucente. Sulla ferrovia, attualmente gestita dalla fondazione Treni turistici italiani di Ferrovie dello Stato, viaggiano pochi treni l'anno: convogli storici, anche a vapore, e solo nei giorni festivi.

