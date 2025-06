La doppia mossa di Pradè Esposito i viola ci sono Fazzini | un sì da 10 milioni

Il calcio italiano si infiamma con la doppia mossa di Pradè e Esposito: una strategia che potrebbe rivoluzionare il presente e proiettare i viola nel futuro. Francesco Pio Esposito, protagonista di una stagione spettacolare allo Spezia con 19 gol, cattura l’attenzione dei dirigenti gigliati. Un talento in crescita, destinato a lasciare il segno nel nostro campionato. La sua evoluzione promette di essere un capitolo affascinante da seguire.

Il nome nuovo è di quelli che stuzzicano la fantasia per il presente e soprattutto per il futuro. Francesco Pio Esposito è il centravanti finito nel mirino dei dirigenti gigliati. Stagione straordinaria allo Spezia, con 19 gol segnati e tanta sostanza. Il grande pubblico ancora deve abituarsi a conoscerlo, ma l’impressione è che fra i fratelli Esposito sia quello con più margini di crescita. Anche più di Sebastiano, impegnato con l’Inter nel Mondiale per Club ma che la stagione scorsa l’ha disputata con la maglia dell’Empoli. Classe 2005, Su Francesco Pio si può scommettere già a occhi chiusi. Per questo la Fiorentina ha cominciato a informarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net