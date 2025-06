La distopia reale della prima allerta meteo per il caldo in Alaska

mai più di così. Un evento che segna un nuovo capitolo nella lotta contro il cambiamento climatico, mostrando come il nostro pianeta stia già attraversando una transizione drammatica, dove le prime volte diventano simbolo di un futuro incerto e imprevedibile. La distopia reale della prima allerta meteo per il caldo in Alaska ci invita a riflettere profondamente sulle conseguenze di un pianeta in rapido mutamento.

Il riscaldamento globale è fatto anche di prime volte sconvolgenti, capaci di ricalcare la linea di confine tra due ere climatiche differenti. È successo di recente in Alaska, lo Stato più grande degli Usa, dove il National weather service ha diramato un'allerta meteo per il caldo. Non era mai accaduto prima. A causa di un'ondata di calore, negli ultimi giorni le temperature hanno toccato i 30°C in diverse località, senza però superare il record del 4 luglio 2019 (32,2°C). Il National weather service ha preso questa decisione anche per «comunicare meglio gli impatti del caldo estremo», dice Adam Douty, meteorologo senior di AccuWeather, a UsaToday.

