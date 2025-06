La discarica delle polemiche Il recupero del Polo Baraggia diventa uno scontro politico

Discarica e polemiche si accendono nel cuore della città: il progetto di recupero ambientale del Polo Baraggia scoppia in una faida politica che coinvolge maggioranza e opposizione. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia accusano il Comitato contrario di aver trasformato la questione in un palcoscenico di tensioni e disinformazione, mentre le parti coinvolte si scontrano su un tema cruciale per il futuro della comunità. La sfida per il bene comune si gioca ora sul piano della comunicazione e della coesione sociale.

Si alza il tono dello scontro politico attorno alla vicenda del ripristino ambientale del Polo Baraggia. In un comunicato congiunto, le forze del centrodestra cittadino – Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia – accusano apertamente il Comitato contrario al progetto di aver trasformato il dibattito in un "palcoscenico" per fomentare tensione e disinformazione. "Abbiamo cercato per mesi di mantenere toni concilianti e rispettosi – si legge nella nota – ma ogni confronto, sia formale che informale, è stato usato dal Comitato per contestare pretestuosamente ogni risposta, arrivando anche agli insulti".

