La difesa di Massimo Bossetti potrà analizzare dna e reperti | perché dopo Garlasco riparte anche il cold case di Yara Gambirasio

Dopo il ritorno sulla scena di Garlasco, si riaccendono le speranze anche sul caso di Yara Gambirasio. La difesa di Massimo Bossetti può ora analizzare nuovi reperti e tracce di DNA, potenzialmente rivoluzionando le sorti del cold case. È un passo importante che potrebbe svelare dettagli nascosti e cambiare il corso della giustizia italiana. La vera domanda è: questa volta, la verità sta per emergere?

Lo avevamo già preannunciato il 14 marzo scorso, a pochi giorni dalla riapertura ufficiale delle indagini sul delitto di Garlasco. La nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi avrebbe potuto aprire un vero e proprio vaso di Pandora su numerosi cold case italiani. A tre mesi esatti da quando si è rimessa in moto la macchina della giustizia su Garlasco, infatti, il Tribunale di Bergamo ha concesso agli avvocati di Massimo Bossetti le copie dei reperti analizzati dal Ris di Parma durante le indagini per la morte di Yara Gambirasio.

