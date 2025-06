La difesa di Massimo Bossetti avrà tutti i 25mila Dna e le foto dell' inchiesta sulla morte di Yara Gambirasio

La difesa di Massimo Bossetti ottiene un'importante vittoria: l'accesso a tutti i 25mila DNA e alle foto dell'inchiesta sulla morte di Yara Gambirasio. Sebbene non si tratti di un accesso diretto ai reperti, questa decisione rappresenta un passo avanti per il caso. I legali, guidati dal genetista Marzio Capra, sperano di approfondire le prove e di fare luce su eventuali dubbi. La battaglia legale continua, alimentando la speranza di giustizia.

