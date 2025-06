La decisione della giudice slitta a luglio, lasciando in sospeso il destino dei sei imputati coinvolti nel controverso caso Park Towers. Mentre l’attesa si fa più lunga, cresce l’interesse sulla questione di abusi edilizi e falso che rischia di cambiare radicalmente il volto di via Crescenzago e del Parco Lambro. La sentenza definitiva potrebbe segnare un punto di svolta cruciale per la trasparenza e la legalità nell’edilizia milanese. Resta da scoprire cosa deciderà la gip il 23 luglio.

Rimandata al 23 luglio la decisione sul rinvio a giudizio dei sei imputati per il caso Park Towers, le torri di 81 e 59 metri di via Crescenzago 105. Nell'inchiesta sono finiti costruttori e progettisti con accuse a vario titolo di abusi edilizi e falso. La gip Alessandra Di Fazio, a luglio dovrĂ decidere se mandare a processo i sei costruttori, progettisti e funzionari pubblici per il progetto affacciato sul Parco Lambro, uno dei primi finiti nelle oltre 20 inchieste della Procura per violazioni delle leggi urbanistiche ed edilizie, autorizzato con una Scia e non con il permesso a costruire. Secondo l'accusa ipotizzata dai pm che si stanno occupando dei fascicoli sull' Urbanistica lo stabile industriale al posto del quale sorgono le torri sarebbe stato realizzato in violazione delle norme edilizie che per le nuove costruzioni prevedono, fra l'altro, l'obbligo di potenziare le dotazioni di opere e servizi "anche quando si debba edificare in una zona giĂ urbanizzata".