La debolezza dell’Europa di fronte alla guerra tra Iran e Israele

L’Europa si trova in una posizione di crescente fragilità di fronte alla guerra tra Iran e Israele. I leader politici europei, ancora spaesati, faticano a tracciare un fronte unito, lasciando emergere divisioni e incertezze. La mancanza di una strategia condivisa e di una prospettiva autonoma rischia di indebolire il ruolo del Vecchio Continente nel contesto internazionale. È giunto il momento di trovare una voce forte e coesa, in grado di influenzare gli eventi e tutelare i nostri interessi.

Puntata speciale di Macro dal Festival dell'Economia di Trento con Angelica Migliorisi, Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Quanto è forte (o debole) l'Europa di fronte al ciclone Trump, ai dazi e ai due più importanti scenari di guerra, tra Kiev e Gaza? Vai su Facebook

In piazza contro genocidio e autoritarismo; L’Europa di fronte alla sfida militare: quale modello per la difesa comune; Ci sarà la guerra in Europa?.

Il presidente Bundesbank: «La debolezza del dollaro? Occasione per l’Europa» - L’appello di Joachim Nagel: «La Bce ha fatto la sua parte, ora la politica deve agire». Si legge su ilsole24ore.com

Mario Monti spiega la debolezza dell’Europa: il vero problema - L'ex Premier Mario Monti ha parlato della situazione di debolezza che sta vivendo l'Europa rispetto ai fatti d'attualità internazionale. Segnala msn.com