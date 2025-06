La Danimarca dice addio a Microsoft Office | userà solo software europei

La Danimarca fa un passo deciso verso l’indipendenza digitale, abbandonando Microsoft Office e adottando soluzioni europee come LibreOffice. Questa scelta rivoluzionaria, annunciata dal ministero degli Affari digitali, mira a rafforzare la sovranità tecnologica e promuovere software open source. Ma è soltanto il primo capitolo di una rivoluzione che potrebbe cambiare il volto delle pubbliche amministrazioni europee...

La Danimarca ha deciso: tutti i software di Microsoft saranno eliminati e sostituiti con soluzioni europee all’interno dei propri uffici pubblici. La decisione è stata presa dal ministero degli Affari digitali. La ministra Caroline Olsen, in un’intervista al quotidiano Politiken, ha spiegato che la scelta porterà all’utilizzo, al posto di Office 365, dell’open source LibreOffice, sviluppato dalla tedesca Document Foundation. Ma è soltanto l’esempio più eclatante di una piccola rivoluzione che la Danimarca vuole completare già entro il 2025. La notizia è stata data negli stessi giorni in cui Copenaghen ha siglato con gli Stati Uniti l’accordo per le basi americane sul proprio territorio. 🔗 Leggi su Lettera43.it