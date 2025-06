La curiosità L’eterno ritorno | ex neroverdi in comfort zone

La curiosità, si sa, ha un fascino senza tempo, e per il Sassuolo questa stagione promette emozioni doppie. Dopo aver inaugurato con il botto contro il Napoli di Antonio Conte, i neroverdi si preparano a confrontarsi con grandi firme del calcio italiano, tra cui tre ex allenatori che hanno lasciato un segno indelebile nel club. La sfida è aperta: il passato torna come un'ombra familiare, e l’attesa di scoprire cosa riserverà il futuro è più forte che mai.

Il Sassuolo inaugurerà la nuova stagione della Serie A e lo farà contro il Napoli di Antonio Conte (nella foto in alto, accanto a Fabio Gosso), ma la prossima sarà comunque una stagione nella quale il club neroverde si troverà ad affrontare diverse grandi firme delle panchine. Soprattutto, tornerà a giocarsela contro tre ex suoi tecnici che, da queste parti, inevitabilmente hanno lasciato il segno e che, curiosamente, si ripropongono tutti e tre ai nastri di partenza della nuova proprio quando nella massima divisione torna il Sassuolo. Chi? Troppo facile: Massimiliano Allegri, Stefano Pioli ed Eusebio Di Francesco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La curiosità. L’eterno ritorno: ex neroverdi in comfort zone

