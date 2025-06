La crisi della Peg Perego | Pagano solo i dipendenti

La crisi della Peg Perego scuote Arcore: uno sciopero di massa e un corteo attraversano le vie del paese, con le operaie che gridano “No ai 90 licenziamenti, sì al dialogo”. La battaglia si fa sentire forte, portando la crisi del marchio dei passeggini al centro dell’attenzione politica e sociale, mentre i sindacati si schierano a fianco delle lavoratrici, la maggior parte donne, per tutelare il futuro di un’azienda simbolo del territorio.

Arcore (Monza e Brianza) – Adesione massiccia allo sciopero e corteo per le vie di Arcore: le operaie della Peg Perego gridano per strada “No ai 90 licenziamenti, sì al dialogo”. La crisi del marchio dei passeggini interrompe la routine di un giovedì qualunque ed entra nell’agenda politica del territorio. I sindacati sono a fianco dei lavoratori, 80% donne, 236 dipendenti in tutto, ma ai tempi d’oro erano il doppio. La concorrenza cinese ha cominciato a erodere un patrimonio consolidato in decenni fino a trascinare l’azienda sull’orlo del baratro. “Scelte sbagliate alla base della crisi – dicono Gloriana Fontana della Fim-Cisl e Adriana Geppert della Fiom-Cgil Brianza –, da anni chiediamo alla direzione di diversificare invece l’unico antidoto che hanno adottato è stato spostare alcune attività proprio in Cina: passeggini leggeri, sacche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it