La criminale follia della guerra preventiva nel silenzio vergognoso dell’Occidente Netanyahu e Israele bombardano quasi tutti i paesi vicini

comunità internazionale, si rischia di alimentare un ciclo senza fine di violenza e sofferenza. È arrivato il momento di alzare la voce, denunciare le ingiustizie e chiedere giustizia per tutte le vittime di questo conflitto devastante. La pace non può essere un sogno irraggiungibile se ci impegniamo a condannare ogni atto di barbarie e a sostenere il diritto alla dignità di ogni popolo.

Qui siamo davanti a crimini di guerra, terrorismo di stato e rappresaglie cento volte più efferate dei crimini subiti No, non possiamo far finta di niente, tacere o addirittura plaudire come fanno taluni da destra, alle azioni criminali di Netanyahu e di Israele. Nel silenzio vergognoso dell'Occidente Netanyahu e Israele bombardano quasi tutti i paesi vicini

