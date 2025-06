La consigliera comunale Caterina Artese lascia il gruppo Pettinari Sindaco e passa a quello misto

Un nuovo capitolo per Caterina Artese, che dopo aver lasciato il gruppo Pettinari Sindaco si unisce al Misto, rafforzando la sua battaglia per la tutela del verde pubblico. Un cambio di rotta che promette di portare nuove energie e idee all’interno del Consiglio Comunale. La sua passione per l’ambiente si unisce ora a una strategia più articolata, aprendo la strada a un impegno ancora più deciso per il futuro della città .

Cambio di casacca per la consigliera comunale Caterina Artese, eletta nel gruppo Pettinari Sindaco alle elezioni comunali di giugno 2024. Ora passa al gruppo misto, dove proseguirĂ il suo lavoro dai banchi della minoranza occupandosi di tematiche legate alla salvaguardia del verde pubblico e.

La consigliera comunale Caterina Artese passa al gruppo misto - Il mondo della politica locale si anima di nuovi cambiamenti: Caterina Artese, consigliera comunale eletta nel gruppo Pettinari Sindaco, ha deciso di passare al gruppo misto.

