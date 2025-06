la commissione europea valuta lo stop al green claims cosa significa

La Commissione Europea valuta di mettere in pausa la direttiva Green Claims, un provvedimento chiave per contrastare il greenwashing e garantire trasparenza ambientale. Questa mossa, sostenuta dal centrodestra Ue, segna un altro capitolo di resistenze all’ideologia verde, con implicazioni che potrebbero influenzare significativamente il futuro delle politiche ambientali europee e la fiducia dei consumatori. Ma cosa significa davvero questo stop? Scopriamolo insieme.

Un altro stop all’ideologia verde. Lo firma la Commissione europea su stimolo del centrodestra Ue che annuncia di voler ritirare la direttiva Green Claims, iniziativa in corso di negoziazione tra Parlamento e Consiglio Ue per favorire la trasparenza nelle dichiarazioni ambientali delle aziende e contro il cosiddetto greenwashing. Aveva subito dure critiche da parte di Ppe, Ecr e Patrioti, gli stessi gruppi che in precedenza ne avevano ufficialmente chiesto il ritiro. E Bruxelles ha detto sì. Che cos’è La direttiva Green Claims, presentata dalla Commissione europea nel marzo del 2023 per difendere i consumatori da false dichiarazioni ambientali, rientra nel più ampio progetto denominato Green Deal, con una serie di interventi connessi, come i requisiti comuni per la comunicazione ambientali, la richiesta alle aziende di provare che le dichiarazioni ambientali abbiano basi scientifiche riconosciute. 🔗 Leggi su Formiche.net