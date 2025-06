La classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo del 2025 | quali sono gli italiani premiati

Ieri sera a Torino, la città che si conferma epicentro della gastronomia internazionale, si è tenuta la tanto attesa premiazione del World's 50 Best Restaurants 2025. Questo evento, considerato l’Oscar globale della ristorazione, ha assegnato prestigiosi riconoscimenti ai migliori chef e ristoranti del mondo. Tra i protagonisti, spiccano alcuni eccellenti rappresentanti italiani che, con orgoglio, salgono sul palco per ricevere il loro meritatissimo riconoscimento. Scopriamo insieme quali sono i ristoranti italiani premiati e la posizione che occupano nella classifica mondiale.

Migliori ristoranti d’Europa, 16 sono italiani: ecco quali sono. La prestigiosa classifica OAD - La cucina italiana si conferma protagonista della scena gastronomica europea. Nella classifica Europe Top Restaurants 2025 di OAD – Opinionated About Dining, ben 16 ristoranti italiani si impongono tra i primi 100 del continente.

