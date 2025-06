La classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo | ci sono sei italiani

La classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo si arricchisce di sei eccellenze italiane, confermando l’Italia come protagonista indiscussa della scena gastronomica globale. La prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants 2025, elaborata dalla britannica William Reed, premia due locali in più rispetto all’anno passato. Un risultato ancor più significativo, considerando che per la prima volta la cerimonia si è svolta in Italia, celebrando la nostra creatività culinaria a livello mondiale.

Migliori ristoranti d’Europa, 16 sono italiani: ecco quali sono. La prestigiosa classifica OAD - La cucina italiana si conferma protagonista della scena gastronomica europea. Nella classifica Europe Top Restaurants 2025 di OAD – Opinionated About Dining, ben 16 ristoranti italiani si impongono tra i primi 100 del continente.

