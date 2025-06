La città come un palcoscenico | arriva la prima Festa Europea della Musica

La citt224 come un palcoscenico: Pisa si prepara a vivere un’estate indimenticabile con la prima Festa Europea della Musica. Il 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, la città si trasforma in un grande palcoscenico, ospitando concerti, performance e coinvolgenti eventi dal vivo. Un’opportunità unica per cittadini e visitatori di immergersi nella vibrante atmosfera culturale, celebrando il potere universale della musica e rafforzando il senso di comunità. La festa promette di essere un successo che lascerà il segno.

Pisa, 20 giugno 2025 – Sabato 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, la città di Pisa aderisce per la prima volta alla Festa Europea della Musica, manifestazione internazionale con un programma ricco di eventi e performance dal vivo. Il Comune di Pisa ha partecipato, accreditandosi presso il Ministero della Cultura e il Ministero dello sport e i giovani, ed è stato inserito nel circuito delle città italiane, che potranno avere una serie di vantaggi relativi alla promozione della musica aderendo alla Carta dei principi di Budapest. La manifestazione animerà il centro storico con una serie di concerti ed esibizioni gratuite a partire dalle ore 19:00. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La città come un palcoscenico: arriva la prima Festa Europea della Musica

In questa notizia si parla di: musica - città - prima - festa

“Musica per la città”: i saggi di fine anno dell’Istituto musicale Gaspare Tirincanti - Sabato 10 giugno, il Palazzo del Turismo ospiterà "Musica per la città", i saggi di fine anno dell'Istituto musicale Gaspare Tirincanti.

PISA CELEBRA LA PRIMA EDIZIONE DELLA FESTA EUROPEA DELLA MUSICA: IL 21 GIUGNO LA CITTA' SI TRASFORMA IN UN GRANDE PALCOSCENICO ALL'APERTO Il 21 giugno, in occasione del solstizio d'estate, la città di Pisa aderisce per la prima Vai su Facebook

La città come un palcoscenico: arriva la prima Festa Europea della Musica; FESTA DELLA MUSICA 2025 Il 21 giugno 2025 si svolgerà in tutt’Italia la 31esima edizione della Festa della Musica. Quest’anno, in oltre 750 città si svolgeranno più di 1300 eventi che vedranno la partecipazione di circa 15mila musicisti.; La musica invade la città.