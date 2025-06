La Cina spara un laser verso la Luna in pieno giorno | prima assoluta per il test

Una nuova era nelle esplorazioni spaziali si apre grazie a un audace esperimento cinese: un raggio laser preciso, sparato verso la Luna in pieno giorno, ha colpito il satellite Tiandu-1 e catturato il segnale di ritorno. Questo straordinario test, primo nel suo genere, non solo dimostra avanzamenti tecnologici, ma solleva anche domande sulle implicazioni etiche e sui possibili scenari futuri. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa innovativa missione.

