La cessione di Osimhen può sbloccare l’arrivo di Darwin Nunez

La possibile cessione di Osimhen potrebbe essere il catalizzatore per l’arrivo di Darwin Nunez, aprendo nuove frontiere nel mercato azzurro. La clausola del nigeriano rappresenta un nodo centrale che, se sciolto, potrebbe favorire l’accordo con il Liverpool, rafforzando la rosa di mister Conte. La dirigenza partenopea lavora senza sosta per completare il puzzle e rendere il Napoli ancora più competitivo. Un futuro tutto da scrivere, tra opportunità e strategie di mercato.

La clausola del nigeriano può sbloccare l'affare col Liverpool. Continua il lavoro della dirigenza partenopea sul mercato per rafforzare la rosa di mister Conte.

Dopo aver rifiutato la ricca offerta dell'Al-Hilal, Victor Osimhen è sereno: vuole divertirsi in vacanza, poi si concentrerà sul futuro ? La sua cessione potrebbe sbloccare ulteriormente il mercato del Napoli. Il nigeriano ha una clausola da 75 milioni di euro valid

Dopo aver rifiutato la ricca offerta dell’Al-Hilal, Victor Osimhen è sereno: vuole divertirsi in vacanza, poi si concentrerà sul futuro ? La sua cessione potrebbe sbloccare ulteriormente il mercato del Napoli. Il nigeriano ha una clausola da 75 milioni di euro valid Vai su X

