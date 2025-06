La Cena di gala Coppa Campioni AIA

Stasera Arezzo si prepara a vivere un evento speciale: la Cena di Gala della XI edizione della Coppa dei Campioni AIA, in piazza della Libertà. Per garantire il successo dell’evento e la sicurezza di tutti, saranno adottate alcune modifiche alla circolazione e alla sosta, con divieti temporanei in via Ricasoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere per soggiornare tranquilli e godersi questa serata indimenticabile.

Arezzo, 20 giugno 2025 – Cena di gala Coppa Campioni AIA: modifiche alla circolazione e alla sosta In occasione della Cena di gala per la XI edizione della Coppa dei Campioni AIA in programma questa sera in piazza della Libertà, dalle ore 14:00 di oggi (venerdì 20) alle ore 04:00 di sabato 21, sono istituiti il??divieto di sosta con rimozione di veicoli e il divieto di transito in via Ricasoli nel compreso tra piazza Lando Landucci e viale B. Buozzi, del Duomo, piazza della Libertà. Nello stesso arco temporale, la circolazione nelle strade limitrofe, subisce le seguenti modifiche: dall'accesso video-controllato di via di San Clemente è consentito il solo traffico locale; in viale B. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Cena di gala Coppa Campioni AIA

In questa notizia si parla di: cena - gala - coppa - campioni

Kate Middleton torna a indossare la tiara per la cena di gala al Castello - Kate Middleton riporta in luce la tiara, simbolo della sua eleganza e del suo ruolo, durante una cena di gala al Castello di Windsor.

+39 Rispetto Così Torino e la Mole Antonelliana ricordano la strage dell'Heysel, quella Finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus, in cui persero la vita 39 persone. Era il 29 Maggio 1985. Vai su Facebook

La Cena di gala Coppa Campioni AIA; Cena dei campioni Aia e lavori: come cambia la circolazione; Arezzo ospita la 11ª Coppa dei Campioni AIA: in campo dodici sezioni arbitrali dal 20 al 22 giugno.

La Cena di gala Coppa Campioni AIA - In occasione della Cena di gala per la XI edizione della Coppa dei Campioni AIA in programma questa sera in piazza della Libertà, dalle ore 14:00 di oggi (venerdì 20) alle ore 04:00 di sabato 21, sono ... Lo riporta lanazione.it

Coppa Campioni Aia, ad Arezzo la sfida tra 12 sezioni degli arbitri italiani - Anche quest’anno record di presenze: oltre 300 associati tra arbitri, assistenti e osservatori di tutte le categorie ... Riporta msn.com