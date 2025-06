La Cassa di Ravenna | La banca? Come il Carlino è vicina ai suoi territori

La Cassa di Ravenna si conferma come la banca che, come il Carlin, è radicata nel cuore dei territori che serve. Con una presenza crescente e uno sguardo rivolto al futuro, la banca apre nuovi sportelli per essere sempre più vicina ai propri clienti. Secondo il direttore Nicola Sbrizzi, l’informazione locale è il pilastro strategico: perché solo facendo circolare le idee e conoscere a fondo le esigenze delle comunità si può costruire un domani solido e condiviso.

Una banca attenta ai territori che presidia con sempre maggiore determinazione. "La Cassa di Ravenna guarda al futuro aprendo sportelli per essere sempre più vicina ai propri clienti", spiega Nicola Sbrizzi che la dirige dal 2000. Direttore Sbrizzi, quanto è importante l’informazione locale per i territori? "Noi siamo banca del territorio e l’informazione è da sempre per noi una risorsa strategica, perché solo facendo circolare le idee e diffondendo le conoscenze possiamo creare vero valore aggiunto. Noi abbiamo un radicamento fortissimo con le comunità, le famiglie, le aziende, la vita e l’anima della popolazione: l’informazione rende possibile captare le esigenze e le aspettative di cittadine e cittadini e far conoscere loro i nostri valori e la nostra identità e solidità imprenditoriale, economica e culturale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Cassa di Ravenna: "La banca? Come il Carlino è vicina ai suoi territori"

